Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Orsolini

29/12/2016 13:52

CALCIOMERCATO ORSOLINI / Nuova pretendente prestigiosa per Orsolini. Dopo il ritiro ufficiale del Milan (è mancato l'ok dei cinesi), l'ala dell'Ascoli potrebbe essere - secondo 'SkySport' - un'idea del Psg. Il suo agente è infatti lo stesso di Verratti, ora in forza ai parigini. Il giocatore, protagonista anche del calciomercato Napoli, è prezzato circa 6 milioni di euro, ma secondo quanto trapela il suo passaggio potrebbe chiudersi attorno ai 4 milioni di euro. Il giovane classe '97 è considerato tra le promesse più interessanti del panorama calcistico. Un baby da blindare, possibilmente in Italia durante questa sessione di calciomercato. E proprio nelle ultime ore De Laurentiis avrebbe conquistato un vantaggio importante rispetto alle altre concorrenti.

Orsolini, vantaggio del Napoli

"Il Napoli mi ha chiesto Orsolini - le parole dell'agente Di Campli a 'Radio Crc'-, così come altre squadre italiane. Valuteremo nei prossimi giorni con l’Ascoli e con la famiglia del calciatore. Credo sia pronto a trasferirsi già a gennaio, la situazione è calda. Siamo in fase d’attesa. Ipotesi Napoli e prestito in un’altra squadra? Non so, posso dire che una delle condizioni per il trasferimento del calciatore è crederci. Accostamento a Robben? Mi ritrovo a vivere le stesse sensazioni che provavo con Verratti quando è andato al Psg. Sto rivivendo lo stesso film. Riccardo è uno dei profili più importanti del calcio italiano in questo momento".

I.T.