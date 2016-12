ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

29/12/2016 13:48

CALCIOMERCATO NAPOLI ZERBIN / Il Napoli non perde di vista il mercato delle giovani promesse e mette le mani su un nuovo talento italiano. Tutto fatto, infatti, per Alessio Zerbin, classe '99 del Gozzano che sarà girato subito in prestito al Carpi per sei mesi. L'operazione, come raccolto da Calciomercato.it, sarà definita dopo il 6 gennaio.