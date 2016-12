Calciomercato Juventus, Bilic 'snobba' un bianconero

29/12/2016 13:37

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Negli ultimi giorni stanno circolando con insistenza le voci su un ipotetico addio di Patrice Evra alla Juventus. Tra le squadre accostate all'esterno francese, il West Ham non sembra realmente interessata al giocatore. Durante la conferenza stampa, infatti, Slaven Bilic ha escluso con forza una trattativa per l'ex Manchester United: "Ogni giocatore disponibile sul mercato sembra che interessi al West Ham. Il 95% delle volte non c'è nulla di vero e anche in questo caso è così. E' un grande giocatore, ma in quel ruolo siamo coperti". Per quanto riguarda la posizione del calciatore, da registrare le parole dell'agente di Evra sulla possibile cessione.

D.T.