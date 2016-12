Calciomercato Inter, agente Gabigol: "Vuole dimostrare che è stato un affare"

29/12/2016 12:54

AGENTE GABIGOL / Arrivato come il grande colpo dell'estate di calciomercato Inter, presentato in grande stile dopo aver sborsato circa 30 milioni di euro per strapparlo al Santos, per Gabigol l'avvio di stagione con la maglia dell'Inter non è stato di certo come sperato. Sbarcato in Italia in ritardo dopo gli impegni in Nazionale tra Coppa America e Olimpiadi, il talento brasiliano ha faticato a trovare spazio, dovendo recuperare la perfetta forma fisica e ambientarsi al calcio italiano. Tre spezzoni di gara fin qui, per un totale che sfiora i 30' totali in campo: decisamente troppo poco, ed inevitabili scattano le voci di calciomercato. Si parla già di partenza in prestito, con tanti club interessati dall'Italia alla Spagna fino allo stesso Santos, che sarebbe pronto a riprenderlo, ma solo con il contributo economico dell'Inter che dovrebbe pagare parte del pesante ingaggio percepito dal calciatore. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. Se la cessione a titolo temporaneo fino a pochi giorni fa sembrava inevitabile, le probabili partenze di Stevan Jovetic e Jonathan Biabiany rimettono in corsa Gabigol, che nella seconda parte di stagione potrebbe trovare più spazio e intanto ribadisce di voler convincere i nerazzurri. E l'agente, dopo qualche turbolenza, gli fa eco.

Calciomercato Inter, parla l'agente di Gabigol: "Vuole dimostrare che è stato un affare"

Dopo una lunga serie di attacchi all'Inter, tra cui l'ultimo in cui alza ulteriormente la voce ("Ha subito tre tipi di umiliazioni: fisica, morale e psicologica. La più dura è quella psciologica"), l'agente di Gabigol, Wagner Ribeiro, ai microfoni di 'FcInter1908' corregge il tiro: "Gabriel ha un contratto con l’Inter fino al 2021, ha solamente 20 anni, si trova benissimo con i compagni di squadra e ha un grandissimo potenziale. Vuole giocare, ama giocare e quello che desidera è dimostrare che l’Inter ha fatto un grandissimo affare con il suo ingaggio".

L.P.