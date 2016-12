Calciomercato Genoa, sirene romane per Simeone junior

29/12/2016 12:44

GENOA SIMEONE LAZIO / Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia del Genoa, Giovanni Simeone è finito sul taccuino di diverse squadre europee. Secondo quanto riporta 'Tuttosport', anche la Lazio avrebbe messo nel mirino l'attaccante argentino in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda la stretta attualità, il nome che va per la maggiore in casa biancoceleste è sempre quello di Alberto Paloschi che, tuttavia, non potrà lasciare l'Atalanta prima che i bergamaschi trovino un'altra punta, vista la contestuale partenza di Pinilla. In cadetteria, piace invece Felipe Avenatti, in scadenza a giugno con la Ternana.

D.T.