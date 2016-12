Serie A, gli oscar 2016: Roma attacco super, Juventus difesa d'acciaio

Maurizio Russo

29/12/2016 12:04

SERIE A CLASSIFICHE 2016 - Il 2016 del calcio italiano volge al termine e porta con sé tanti gioie e tanti dolori per i tifosi. Quelli della Roma, numeri alla mano, sono quelli che si sono divertiti di più e che hanno visto segnare più gol dalla proprio squadra (90), davanti a Napoli, Juventus e Torino, mentre proprio i supporter bianconeri sono quelli che hanno sofferto di meno, avendo visto incassare soltanto 20 reti dalla propria squadra. Sorprendono invece in negativo i numeri di Empoli e Palermo, non a caso due delle formazioni in lotta per non retrocedere: i toscani hanno messo a segno soltanto 27 centri in 365 giorni, mentre i rosanero hanno subito addirittura 74 gol. Calciomercato.it vi propone queste graduatorie speciali.

CLASSIFICA GOL FATTI 2016:

Roma 90

Napoli 89

Juventus 83

Torino 67

Lazio 64

Inter 55

Fiorentina 55

Sassuolo 53

Milan 52

Genoa 51

Atalanta 49

Sampdoria 45

Udinese 44

Chievo 41

Palermo 37

Bologna 31

Empoli 27

CLASSIFICA GOL SUBITI 2016:

Juventus 20

Napoli 40

Roma 41

Milan 42

Bologna 43

Chievo 47

Genoa 47

Lazio 47

Inter 48

Atalanta 49

Fiorentina 51

Empoli 53

Sassuolo 58

Sampdoria 59

Udinese 60

Torino 62

Palermo 74