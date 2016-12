Calciomercato Juventus, agente Zaza: "Ecco dove non andrà"

29/12/2016 12:25

JUVENTUS AGENTE ZAZA / Sembra ormai delineato il futuro di Simone Zaza, pronto a rimettersi in discussione dopo i non certo indimenticabili mesi londinesi. L'attaccante lucano rientrerà dal prestito al West Ham, ma sarà solamente di passaggio alla Juventus. "Siamo lontani, anzi lontanissimi. Un ritorno alla Juve non viene preso in considerazione", le parole di papà Antonio a 'tuttosport.com'.

In pole position per Simone Zaza c'è il Valencia, ma non è l'unica squadra interessata al 25enne: "Trattiamo con loro, ma non è l'unica situazione concreta che stiamo considerando. Mio figlio sarebbe felice di essere allenato da un grande allenatore come Cesare Prandelli, ma non è escluso che Simone possa tornare a giocare in Serie A". In Italia, il profilo dell'ex Sassuolo piace soprattutto a Fiorentina e Milan.

D.T.