29/12/2016 12:16

BROZOVIC MATRIMONIO / Natale di matrimoni in casa Inter, dove dopo Nagatomo che ha annunciato le nozze per il prossimo 29 gennaio e Murillo che si è sposato in Colombia, anche Marcelo Brozovic si è scambiato i 'sì' con la bella Silvija Lihtar in una cerimonia tenutasi in gran segreto vicino Zagabria. La coppia, inoltre, aspetta un figlio.



L.P.