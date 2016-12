Formula 1, tre anni fa l'incidente sugli sci di Schumacher: "Keep fighting Michael!"

29/12/2016 11:48

DRAMMA SCHUMACHER / Sono passati tre anni da quello sciagurato 29 dicembre 2013, quando la vita di Michael Schumacher e di tutta la sua famiglia cambiò per sempre. Quel giorno, la leggenda della Formula 1 cadde dagli sci compromettendo gravemente la sua salute. A distanza di anni permane ancora il massimo riserbo sulle condizioni di salute dell'ex pilota tedesco. Nelle scorse settimane è stato aperto un account twitter ufficiale per raccogliere le informazioni e i messaggi su Schumi. Il sogno di tutti i suoi tifosi è di vederlo nuovamente in piedi, sorridente come nella foto. Keep Fighting Michael!

S.D.