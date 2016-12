Calciomercato Juventus, l'agente di Evra avverte: "Vuole giocare di più"

29/12/2016 11:44

AGENTE EVRA / Non una stagione indimenticabile fin qui per Patrice Evra, che chiude il 2016 con una prestazione ben al di sotto della sufficienza nella Supercoppa Italiana persa a Doha contro il Milan. Sei presenze in Champions League, sei in Serie A dove Alex Sandro lo ha scavalcato nelle gerarchie, e prime voci di addio, già a gennaio. In scadenza di contratto a fine stagione, con opzione per il rinnovo automatico al 2018, il francese nelle ultime settimane è stato segnalato come possibile partente già a gennaio. Ai microfoni di 'juvenews.eu', però, l'agente Federico Pastorello smentisce le indiscrezioni, lanciando allo stesso tempo un 'avvertimento' alla Juventus ed al tecnico Massimiliano Allegri: "Non so da dove provenga questa notizia ma se devo essere sincero Patrice non sta affatto male alla Juventus. Devo ammettere però che come tutti i calciatori vorrebbe giocare di più… Ritorno in Premier League? Sinceramente non so. Posso dire che per il momento non c’è nulla di concreto sul fatto che vada via".



L.P.