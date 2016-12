Calciomercato Roma, agente Borini non si nasconde

29/12/2016 11:23

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE BORINI / Nel 'mare magnum' dei giocatori accostati alla Roma, nelle ultime ore si è fatta strada anche l'ipotesi Fabio Borini. L'attaccante 25enne ha vissuto in giallorosso una delle sue migliori stagioni in carriera (10 gol complessivi nel 2011/12), ma ad oggi un suo ritorno nella Capitale o al Milan non sembra possibile. Ad affermarlo, è Roberto De Fanti, agente del calciatore, in un'intervista a 'corrieregiallorosso.com'. "E’ normale che un attaccante italiano di 25 anni e con esperienza internazionale interessi a molte squadre italiane. Fabio è stato benissimo a Roma, ma ora è concentrato sul Sunderland e non vi è possibilità che vada via a gennaio. A giugno, come per tutti i calciatori, si vedrà". Un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla formula di un eventuale trasferimento. "Credo sarebbe impossibile un prestito con diritto di riscatto. E' un giocatore importante e i club inglesi raramente prevedono questo tipo di formula".

D.T.