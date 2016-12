Calciomercato Inter, Suning prepara 150 milioni per tre colpi: ecco i nomi

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

29/12/2016 11:11

CALCIOMERCATO INTER / Quello di gennaio sarà l'ultimo calciomercato con le mani legate per l'Inter, costretta a lavorare su profili low cost in entrata e cessioni pesanti per chiudere la stagione in pareggio di bilancio. Dall'estate, però, il calciomercato Inter spingerà sull'acceleratore e potrà contare sugli investimenti giganteschi già messi in programma dalla proprietà cinese. Centocinquanta milioni di euro: questa la cifra che, racconta il 'Corriere dello Sport', il gruppo Suning è pronto a investire per portare a Milano, in estate, 3-4 top player di livello assoluto, con un occhio particolare agli italiani.

Calciomercato Inter, da Verratti a Sanchez: 150 milioni di euro per tre super colpi

I primi due nomi italiani nel mirino restano quelli di Marco Verratti del Psg e Federico Bernardeschi della Fiorentina. Più indietro, invece, Domenico Berardi, che piace tantissimo al Ds Piero Ausilio ma non gioca da tanto, troppo tempo. Anche lui, comunque, sarà monitorato. Mirino puntato poi sui ragazzi terribili dell'Atalanta: Gagliardini primo della lista, ma guadagnano posizioni anche Petagna e Sportiello. Se Handanovic andrà via, l'estremo difensore dei bergamaschi si giocherà il posto con Perin e Oblak dell'Atletico Madrid, già un top a 23 anni.



Poi ci sono i big stranieri, quelli che forse fanno sognare di più i tifosi. Il forte attaccante colombiano Roger Martinez, portato al Jiangsu proprio da Ausilio, è già controllato e la prossima estate sbarcherà alla Pinetina o in un altro club di A. Secondo il quotidiano romano andrà valutata la posizione di Ivan Perisic, che potrebbe fare le valigie. E per sostituirlo sono seguiti Alexis Sanchez e James Rodriguez, anche se hanno caratteristiche diverse rispetto al croato. Arriverà di certo un difensore: Marquinhos è il sogno, De Vrij della Lazio l'altra idea cerchiata in rosso. Sulla fascia attenzione a David Alaba. Complicatissimo da raggiungere, ma un tentativo col Bayern Monaco sarà fatto. In mezzo, infine, oltre a Verratti e Biglia non va dimenticato Krychowiak.