Serie A, da Higuain a Magnanelli: tutti i record del 2016

SERIE A RECORD 2016 / Il 2016 sta per chiudersi ed i tifosi sono già proiettati alla sessione invernale di calciomercato. Per quanto riguarda le news Serie A, la 'Gazzetta dello Sport' ha proposto una serie di classifiche relative ai record stabiliti dai calciatori nell'anno solare che volge al termine. Molte le certezze, ma le sorprese non mancano: Higuain è quello che ha segnato di più ma anche che ha calciato più volte in porta, mentre Belotti è quello che ha fatto e subito più falli. Il premio stakanovista va ad Acerbi, mentre il suo compagno di squadra Magnanelli vanta il primato di contrasti e palle recuperate. Buffon ha vinto più partite di tutti, Hiljemark ne ha perse di più, mentre per quanto riguarda i cross, Candreva è il primatista incontrastato. La sfortuna invece si è accanita su Salah, che è il giocatore che ha colpito più legni.

Serie A, dai tiri totali alle palle recuperate: i primati del 2016

TIRI TOTALI:

Higuain 173

Dzeko 149

Insigne 139

PASSAGGI RIUSCITI:

Hamsik 3278

Jorginho 3081

Koulibaly 2710

GOL FATTI:

Higuain 33

Icardi 25

Belotti 24

RIGORI PARATI:

Viviano 4

Marchetti 3

Buffon, Perin, Mirante 2

MINUTI GIOCATI:

Acerbi 4500

Consigli 4410

Reina 4140

PARTITE GIOCATE:

Acerbi 50

Consigli 49

Hamsik 47

CROSS SU AZIONE:

Candreva 320

Ghoulam 185

Gomez 178

PALI E TRAVERSE:

Salah 7

Ilicic 6

Icardi, Insigne, Kalinic 5

PARATE:

Consigli 163

Szczesny 136

Bizzarri 128

FALLI FATTI:

Belotti 91

Rincon, Magnanelli 77

Parolo 76

FALLI SUBITI:

Belotti 125

Kalinic 111

Magnanelli 106

AMMONIZIONI:

Peluso 14

Felipe 14

Tomovic 14

ESPULSIONI:

Gastaldello 3

Danilo, Murillo 2

Ranocchia, Pellegrini 2

PARTITE VINTE:

Buffon 33

Bonucci 30

Higuain 30

PARTITE PERSE:

Hiljemark 20

Acerbi 20

Eder, Consigli, Croce 19

CONTRASTI:

Magnanelli 117

Allan 110

Parolo 108

PALLE RECUPERATE:

Magnanelli 402

Acerbi 364

Koulibaly 337