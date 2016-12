Calciomercato Fiorentina, clausola da 100 milioni per Bernardeschi!

29/12/2016 10:37

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / La Fiorentina non ci sta a perdere Federico Bernardeschi e, per evitarlo, è pronto a blindarlo in chiave calciomercato con una super clausola rescissoria: secondo quanto si legge sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', Pantaleo Corvino proverà ad accontentare il presidente Andrea Della Valle proponendo al calciatore di Carrara un rinnovo fino al 2020, con ingaggio aumentato di circa il 20% e clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Le pretendenti sono avvisate: Bernardeschi piace a mezza Europa, Inter inclusa.

S.D.