29/12/2016 10:43

CALCIOMERCATO GENOA COFIE - In scadenza di contratto a giugno, Isaac Cofie potrebbe lasciare il Genoa con sei mesi di anticipo. Qualora i rossoblu decidessero di non rinnovarglielo, secondo la 'Gazzetta dello Sport', si aprirebbe un duello tra gli inglesi del Watford ed i tedeschi dell'Hoffenheim. In entrata, dopo Morosini, il 'Grifone' prova un altro colpo dal Brescia, ma per giugno: Dimitri Bisoli.

M.R.