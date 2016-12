Calciomercato Napoli, rinnovo lontano: Ghoulam prepara l'addio

29/12/2016 10:26

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Non rimandare a domani (il rinnovo) che puoi trattare oggi. Il Napoli troppo spesso ha rinviato il discorso sul nuovo contratto di Faouzi Ghoulam, che percepisce ancora lo stesso stipendio - 800mila euro a stagione - di quando sbarcò in Italia nel 2014. E considerato che andrà in scadenza tra 18 mesi, il terzino sinistro algerino adesso ha il coltello dalla parte del manico nella trattativa. Il fratello-agente Samir vuole più che rinnovare l'ingaggio, portandolo a 2,5 milioni contro i 2 (con bonus) offerti dai partenopei. Secondo quanti si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', potrebbe essere troppo tardi per ricucire lo strappo, con il Bayern Monaco in agguato e pronto a ricoprire d'oro Ghoulam in estate.

M.R.