Calciomercato Everton, Deulofeu può tornare in Spagna

29/12/2016 10:18

EVERTON DEULOFEU DEPORTIVO - Gerard Deulofeu continua a non avere grande spazio nell'Everton di Ronald Koeman e a gennaio potrebbe cambiare aria. Sulle tracce del calciatore ex Barcellona, secondo 'As', ci sarebbe il Deportivo La Coruna che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desiderata. Per il 22enne attaccante si sarebbero mosse anche l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia e, soprattutto, del direttore sportivo Andoni Zubizarreta che lo conosce molto bene visto il comune passato al Barcellona.

A.L.