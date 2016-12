29/12/2016 10:06

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Il matrimonio tra la Roma ed il centrocampista Daniele De Rossi è destinato a durare ancora. L'attuale contratto del vicecapitano giallorosso è in scadenza a giugno ma, secondo la 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbe già una bozza di accordo per rinnovare per altre due stagioni (fino al 2019, ndr) ma a cifre inferiori a quelle attuali che si aggirano intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione.

M.R.