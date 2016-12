Calciomercato Roma, chiusura per Pellegrini. Ma Defrel può spiccare il volo

29/12/2016 10:03

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI DEFREL - In casa Roma i nomi sui quali si sta ragionando per rinforzare centrocampo e attacco sono quelli di Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel. Entrambi di proprietà del Sassuolo, ma per il primo la società giallorossa ha un'opzione di recompra da poter esercitare. Ma se per il mediano di Di Francesco la porta pare chiusa, per l'attaccante potrebbe esserci qualche spiraglio. Almeno è quello che si evince dalle parole dall'agente dei due giocatori: "Lorenzo Pellegrini credo che a gennaio non lascerà il Sassuolo - ha detto Giampiero Pocetta a 'Tele Radio Stereo' - La Roma è interessata, anche altri club lo stanno seguendo. Quando si parla del Sassuolo bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, un club che non ha necessità di vendere e che mi risulta non voglia privarsi di Pellegrini. Diverso potrebbe essere il discorso Defrel. Se il Sassuolo vorrà far spiccare il volo al ragazzo prenderà in considerazione eventuali proposte, ma di base non ha intenzione di venderlo. La Roma? Piace ai giallorossi, ma non solo a loro".

A.L.