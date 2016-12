Calciomercato Roma, non solo Pellegrini-Defrel: asse caldo col Sassuolo. Seck, Marchizza e...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO ROMA SASSUOLO / L'asse di calciomercato Roma-Sassuolo è sempre più incandescente: le due società hanno già intavolato diverse trattative in passato (l'ultima in ordine di tempo il prestito di Federico Ricci in Emilia Romagna) e sono pronte a metterne a segno altre nel futuro più o meno prossimo.

I recenti contatti tra le due dirigenze hanno riguardato in particolare i due calciatori neroverdi Lorenzo Pellegrini e Gregoire Defrel, entrambi in orbita giallorossa. A tal proposito, l'agente dei due calciatori Pocetta ha dichiarato a 'TeleRadioStereo': "Lorenzo Pellegrini credo che a gennaio non lascerà il Sassuolo. La Roma è interessata, anche altri club lo stanno seguendo. Quando si parla del Sassuolo bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, un club che non ha necessità di vendere e che mi risulta non voglia privarsi di Pellegrini. Diverso potrebbe essere il discorso Defrel. Se il Sassuolo vorrà far spiccare il volo al ragazzo prenderà in considerazione eventuali proposte, ma di base non ha intenzione di venderlo. La Roma? Piace ai giallorossi, ma non solo a loro".

Calciomercato Roma, Pellegrini-Defrel: tanti giovani giallorossi nel mirino del Sassuolo

Per quanto riguarda Pellegrini, centrocampista cresciuto nelle giovanili giallorosse, la Roma vanta un diritto di 'recompra' fissato a 10 milioni di euro esercitabile anche nell'estate 2017. L'attaccante, invece, è considerato dai capitolini un interessante opportunità di calciomercato per colmare il vuoto lasciato da Mohamed Salah, partente per la Coppa d'Africa, e offrire un'alternativa ad Edin Dzeko nel ruolo di centravanti.

Il doppio colpo Pellegrini-Defrel è una missione complicata per la Roma, che valuta l'opportunità di rinunciare ad esercitare la 'recompra' su Pellegrini per agevolare l'affare Defrel.

Nella rosa giallorossa, però, ci sono diversi giovani talenti nel mirino neroverde: nel ruolo di terzino sinistro, il Sassuolo pensa a Moustapha Seck, obiettivo di mercato anche della Sampdoria, mentre al centro della difesa piace Riccardo Marchizza. A centrocampo, già in estate, il Sassuolo aveva seguito Josè Machin (ora in prestito al Trapani). In attacco, infine, stuzzica l'idea Tumminello, bomber della Primavera giallorossa allenata da Alberto De Rossi. A settembre, l'agente di Tumminello aveva parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Calciomercato.it: "E' normale ricevere interessamenti per un calciatore del suo calibro e fa piacere ascoltarli, ma lui ha un contratto con la Roma e ha molte pagine da scrivere ancora a Trigoria".