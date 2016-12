Calciomercato Juventus, ombre e dubbi sul rinnovo di Isco: occhio a Milan e Inter

Alessio Lento (@lentuzzo)

29/12/2016 09:39

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO RINNOVO - Il contratto di Isco è in scadenza nel 2018 e già i primi contatti sono stati avviati tra l'entourage del calciatore e il Real Madrid per il rinnovo fino al 2022. Non ci sono problemi per quanto riguarda la durata dell'accordo e l'ingaggio, piuttosto il calciatore vuole capire quale sarà il suo ruolo nel progetto tecnico-tattico dei castigliani. E' questo il dubbio più grande che frena la trattativa per il nuovo contratto, secondo 'As', con il 24enne spagnolo che comunque spera di proseguire la sua carriera nella capitale.

Calciomercato Juventus, i dubbi di Isco frenano il rinnovo

Una buona notizia per il calciomercato Juventus: i bianconeri sono da mesi accostati al polivalente centrocampista di Zinedine Zidane e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe inserirsi in questa fase di stallo per provare a strappare il calciatore al Real Madrid e alla folta concorrenza. Per Isco, infatti, c'è la fila in chiave calciomercato: Milan e Inter, con le rispettive proprietà cinesi, potrebbero fare un tentativo, mentre in Inghilterra è da segnalare l'interesse del Tottenham di Pochettino e il Manchester City di Pep Guardiola. Un'operazione, chiaramente, per la prossima stagione e molto potrebbe dipendere anche da cosa farà James Rodriguez, altro obiettivo di Juve e Inter: se il colombiano partirà, il rinnovo di Isco con il Real diventerà molto più semplice, quasi una formalità.