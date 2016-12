Calciomercato Inter, non solo Leiva e Melo: porte girevoli a centrocampo

Maurizio Russo

29/12/2016 09:46

CALCIOMERCATO INTER MELO LEIVA - Il calciomercato Inter nella sessione invernale si concentrerà soprattutto sul reparto mediano, sia in entrata che in uscita. Il più vicino a lasciare la Pinetina, come anticipato da Calciomercato.it, è il centrocampista brasiliano Felipe Melo, vicino al ritorno in patria al Palmeiras a costo zero, con eventuale buonuscita da parte del club nerazzurro. Valigie pronte anche per il giovane classe 1996 Assane Gnoukouri, per il quale va ancora decisa la formula della cessione: prestito secco ad una delle formazioni in lotta per non retrocedere in Serie B (Palermo e Pescara su tutte, ndr) oppure a titolo definitivo all'estero, dove ha estimatori soprattutto nella Bundesliga tedesca. Attenzione anche alla situazione di Ever Banega: con l'arrivo di Pioli sulla panchina dell'Inter, l'argentino si è sempre alternato con Joao Mario, ma non hanno mai giocato insieme. Per il portoghese è stato fatto un investimento pesante, mentre l'ex Siviglia è arrivato da svincolato e potrebbe portare una grossa plusvalenza nelle casse nerazzurre.

Calciomercato Inter: Leiva non esclude Luiz Gustavo, Badelj o Gagliardini

Il primo a sbarcare ad Appiano Gentile nel mercato di gennaio dovrebbe essere Lucas Leiva. Per il brasiliano è stato trovato l'accordo con il Liverpool per l'arrivo in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto. Affinché la trattativa vada in porto, come rivelato dalla nostra redazione, si attende che l'agente Kia Joorabchian limi gli ultimi dettagli prima della firma di Leiva all'Inter. Ma il gruppo Suning non si ferma qui: a centrocampo potrebbe arrivare un altro rinforzo subito. Piace sempre Luiz Gustavo, ma non è facile trattare con il Wolfsburg che lo cede solo a titolo definitivo, mentre per Milan Badelj si sta ragionando su un possibile scambio con la Fiorentina che riporti in Toscana l'attaccante montenegrino Stevan Jovetic. Qualora ci fosse una cessione importante, poi, i nerazzurri farebbero un tentativo immediato anche per Roberto Gagliardini: il mediano dell'Atalanta è certamente un obiettivo per la prossima estate, ma per anticipare la concorrenza di Juventus e Milan si proverà a strappare un accordo subito.