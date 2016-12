29/12/2016 09:28

JUVENTUS RINCON VISITE MEDICHE - E' arrivato al 'JMedical' Tomas Rincon, centrocampista del Genoa in procinto di passare alla Juventus in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per sostenere le visite mediche di rito presso la struttura del club bianconero prima della firma del contratto. La prima giornata da 'quasi juventino' del 28enne venezuelano ha già preso il via.

A.L.