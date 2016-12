Calciomercato Barcellona, altra offerta astronomica per Arda Turan

29/12/2016 09:06

BARCELLONA ARDA TURAN CINA - Arriva un'altra offerta da capogiro per Arda Turan dalla Cina. Oltre al Guangzhou Evergrande, anche il Beijing Guoan sarebbe pronto a sborsare più di 40 milioni di euro per il calciatore del Barcellona. Secondo 'Sport', all'esterno d'attacco turco potrebbe venir offerto un ingaggio da oltre 18 milioni di euro all'anno (contratto triennale), ma al momento è proprio il giocatore a non avere nessuna intenzione di lasciare i catalani. Vedremo se i cinesi riusciranno a far cambiare idea al 29enne capitano della Turchia.

A.L.