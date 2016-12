Iffhs, è Messi il miglior playmaker 2016: plebiscito per la 'Pulce'

29/12/2016 09:19

IFFHS MESSI INIESTA - E' Lionel Messi il miglior playmaker del 2016 secondo l'International Federation of Football History & Statistics. Il fuoriclasse del Barcellona viene insignito del premio per la seconda volta in carriera. L'argentino ha collezionato 172 punti, alle sue spalle a quota 66 il compagno di squadra Andres Iniesta. Sul terzo gradino del podio, con 45 punti, il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Per gli 'italiani', l'ex juventino Pogba ha conquistato 26 punti e l'ottavo posto, mentre il capitano del Napoli Marek Hamsik si è fermato a quota 3 al dodicesimo posto. Ryad Mahrez del Leicester, quinto con 36 punti, è la rivelazione del 2016.

A.L.