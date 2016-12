Calciomercato Serie A, da Acerbi a Ghoulam: tentazioni 'italiane' dall'estero!

29/12/2016 08:16

CALCIOMERCATO SERIE A / Il calciomercato Serie A potrebbe perdere alcuni suoi importanti protagonisti a gennaio. Il Chelsea di Antonio Conte, il Valencia di Cesare Prandelli, il Leicester di Claudio Ranieri ed il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, infatti, guardano al calciomercato nostrano a caccia di rinforzi per gennaio.

I 'Blues' vogliono chiudere presto per Kessié dell'Atalanta e continuano a monitorare a centrocampo la situazione Badelj. Prandelli vuole Hernanes, ma l'affare è di difficile realizzazione, e insiste per Simone Zaza, attaccante di proprietà della Juventus ora al West Ham. Il Leicester non molla la presa su Acerbi e l'affare potrebbe chiudersi questo gennaio sulla base di 10 milioni di euro. Il Bayern di Ancelotti, infine, 'tenta' Ghoulam del Napoli in vista dell'estate.

S.D.