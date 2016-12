Calciomercato Milan, è asta internazionale per Niang

29/12/2016 07:50

CALCIOMERCATO MILAN NIANG / Il futuro di M'Baye Niang potrebbe essere lontano da Milano già a partire da gennaio, quando riaprirà il calciomercato. L'attaccante francese di origini senegalesi è uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera, ma potrebbe essere 'sacrificato' sul calciomercato Milan in uscita per questioni di bilancio. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, ma il Milan spera si materializzi un'asta internazionale per il giocatore.

Calciomercato Milan, sirene da tutta Europa per Niang

Anche di recente, Marsiglia, Nizza, Valencia e West Ham hanno effettuato dei timidi sondaggi per Niang, mentre in Germania si profila all'orizzonte un ritorno di fiamma di Borussia Dortmund e Wolfsburg (nel caso non dovesse arrivare Gabbiadini).

Lo scorso 7 dicembre, Niang ha dichiarato a proposito del suo futuro: "Sono felice al Milan, non avrei ragione di partire". Nelle settimane successive, però, il suo ruolo all'interno della rosa rossonera (e dell'undici titolare di Vincenzo Montella) è cambiato. Ha fatto scalpore l'esclusione nei 120 minuti della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Dopo i due rigori consecutivi falliti contro Crotone e Milan, l'ex Genoa aveva disputato solamente tre minuti nella gara interna contro l'Atalanta. La mossa di Montella era stata accolta come una scelta precauzionale in vista della partita di Doha, ma i fatti del 23 dicembre hanno smentito senza mezzi termini quella versione. Benché non si possa certamente parlare di un 'caso Niang', non è pertanto escluso che la pausa natalizia possa servire a tutte le parti in causa per fare delle riflessioni attente sulla situazione, alla luce dell'interesse crescente mostrato dai club internazionali per il giocatore.

Nell'attacco del Milan c'è già in uscita il brasiliano Luiz Adriano, destinazione Spartak Mosca in Russia. Basterà la sua cessione a dar sollievo alle casse rossonere? M'Baye Niang e Carlos Bacca attendono di conoscere il loro destino.

S.D.