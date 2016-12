Boca Juniors, UFFICIALE: Tevez va in Cina. Ingaggio RECORD

29/12/2016 07:35

CALCIOMERCATO TEVEZ CINA / Ora è ufficiale: Carlos Tevez proseguirà la sua carriera in Cina. L'annuncio di calciomercato è arrivato direttamente dal sito internet del Boca Juniors, che ha confermato il raggiungimento dell'accordo per il trasferimento dell'Apache allo Shanghai Greenland Shenhua. Il club argentino - si legge nel comunicato - ha "rispettato la volontà del giocatore di continuare la sua carriera da calciatore nel Paese asiatico". In Cina, Carlos Tevez dovrebbe percepire un ingaggio annuo da 38 milioni per due stagioni.

... Ma già si parla di ritorno! Il Boca Juniors, infatti, ha scritto inoltre nella nota: "Buona fortuna Carlitos, sarai sempre nei nostri cuori! A partire da domani il mondo 'xeneixe' inizierà a sognare il tuo ritorno e noi del Boca lavoreremo per agevolarlo".

S.D.