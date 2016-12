Calciomercato Cina, retroscena Kalinic

29/12/2016 01:42

CINA KALINIC / Emergono nuovi retroscena in merito all'affare Kalinic: secondo le ultime indiscrezioni la società allenata da Cannavaro, il Tianjin Quanjian, avrebbe iniziato a contattare il croato un mese fa. I primi approcci partono quindi da lontano e sono stati allacciati da alcuni mediatori italiani, in contatto con l'ex difensore della Juve. La posizione del giocatore comunque non cambia: le ricche offerte (circa 10 milioni di euro) lo hanno fatto vacillare, ma è ancora molto legato alla pizza Viola. La società asiatica ha puntato anche Brozovic e Mandzukic.

I.T.