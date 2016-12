Calciomercato Milan, Galliani rinuncia a Orsolini: i motivi

29/12/2016 00:21

CALCIOMERCATO MILAN / Brusca frenata nella trattativa per portare Riccardo Orsolini al Milan. A causa della mancata condivisione di questo obiettivo di mercato con la Sino Europe Sports (cordata cinese in procinto di acquistare il Milan), riporta 'Sky', i rossoneri avrebbero deciso di abbandonare la pista per il giovane attaccante dell'Ascoli. Galliani in serata avrebbe telefonato a Donato Di Campli, agente del giocatore, per chiarire la situazione. Sul calciatore resta l'interesse di Juve, Atalanta, Napoli e PSG. Classe '97, Orsolini era un acquisto espressamente chiesto da Montella.

M.D.A.