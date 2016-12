Cagliari, la gioia di Barella: "Sogno l'Europa coi rossoblu"

29/12/2016 00:10

CAGLIARI BARELLA / Nicolò Barella soddisfatto per il rinnovo del contratto fino al 2021. Oggi il Cagliari ha reso noto il prolungamento con un comunicato ufficiale. Il calciatore ha espresso la sua soddisfazione al sito del club: "Non sono mai stato preoccupato per il rinnovo, ho sempre pensato al campo. Il peso della responsabilità non mi spaventa: semmai è uno stimolo in più a fare meglio. Ringrazio la Società che ha avuto fiducia in me, quindi tutte le persone che mi sono state vicine: la mia famiglia, la mia ragazza, il mio procuratore. Sarebbe bello raggiungere le Coppe Europee con il Cagliari. L’esperienza dell’anno scorso a Como? Ho sempre detto che è stata importante per la mia crescita, anche dal lato umano. Succedeva giusto un anno fa, dopo la partita contro la Salernitana. Faccio i salti di gioia per questo rinnovo, ma non cambierò, rimarrò la stessa persona di prima".

M.D.A.