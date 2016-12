Calciomercato Cagliari, ESCLUSIVO: idea Chichizola

ESCLUSIVO

Daniele Trecca

29/12/2016

ESCLUSIVO CHICHIZOLA CAGLIARI / Entrato in rotta di collisione con il Cagliari a causa dell'esclusione dall'undici titolare contro il Sassuolo, Marco Storari potrebbe lasciare la Sardegna nella sempre più imminente sessione invernale di calciomercato. Il club rossoblu, dal canto suo, ha già attivato i propri radar per cercare un eventuale sostituto dell'ex Juve e l'ipotesi più affascinante risponde al nome di Salvatore Sirigu.

Il portiere del Psg non ha ottenuto i frutti sperati dal suo trasferimento in prestito al Siviglia ed è pronto a cambiare nuovamente maglia, anche se il suo elevato ingaggio potrebbe complicare i piani degli isolani. Un altro nome sul taccuino della dirigenza sarda è quello di Leandro Chichizola. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, di recente sono già stati effettuati dei sondaggi per l'argentino 26enne che, ad oggi, non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con lo Spezia, in scadenza a giugno 2017. Alla sua terza stagione in Italia, l'ex River si è fatto apprezzare di recente per aver realizzato uno dei rigori che ha eliminato il Palermo dalla Coppa Italia.