29/12/2016 05:30

CALCIOMERCATO ARSENAL JENKINSON / Carl Jenkinson è destinato a lasciare l'Arsenal in prestito alla riapertura del calciomercato a gennaio: secondo quanto scrive il 'Daily Mirror', Hull City, Swansea, West Ham e Aston Villa hanno effettuato un sondaggio per il difensore, che potrebbe optare però per un trasferimento al Crystal Palace dove ritroverebbe Sam Allardyce.

S.D.