29/12/2016 04:39

BARCELLONA REAL MADRID / Sfida Barcellona-Real Madrid per una giovane promessa del calcio spagnolo: come si legge su 'sport.es', le due grandi di Spagna avrebbero messo gli occhi su David Pecellin, 12 anni, talento in erba del Real Betis. Entrambe le società sono pronte a presentare l'offerta per strappare ai rivali il baby calciatore.

B.D.S.