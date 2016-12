29/12/2016 04:08

CALCIOMERCATO NAPOLI - Raffaele Maiello è pronto a ripartire dalla Serie B: il centrocampista classe 1991 girato dal Napoli in prestito all'Empoli, è ad un passo dal lasciare la società toscana per approdare al Frosinone, capolista in cadetteria insieme al Verona. Stando a quanto filtra dall'ambiente frusinate, manca davvero poco per l'accordo tra le parti.

S.F.