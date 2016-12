28/12/2016 17:30

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI / Tra i possibili partenti in casa Napoli c'è anche Omar El Kaddouri: il centrocampista marocchino è in scadenza di contratto con gli azzurri ed è finito nel mirino del Nizza. Non solo in francese su di lui però: come si legge sul 'Corriere Fiorentino', infatti, anche la Fiorentina sarebbe interessata al 25enne ex Torino e potrebbe farsi avanti già a gennaio.

B.D.S.