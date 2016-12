Roma, Fazio 'risponde' a Szczesny: "Non c'è nessun problema di mentalità"

28/12/2016 17:06

ROMA FAZIO / "Vincere un trofeo": questo la speranza per il 2017 di Federico Fazio, difensore argentino che si è soffermato sulle news Roma. In un'intervista a 'Roma Tv' il calciatore ha raccontato le sue sensazioni sulla squadra di Spalletti. Arrivato nel calciomercato estivo, Fazio è convinto nelle potenzialità dei giallorossi: "Sono stato in club che hanno vinto, secondo me questa è una squadra che vuole vincere. Si sente nello spogliatoio e in campo: penso che questa sia una squadra vincente. Lavoriamo tutti per vincere, per fare gol".

Il suo ambientamento nella Capitale è stato rapido: "Mi trovo molto bene in questa società e in questa squadra. Sono molto felice e il mio adattamento al nuovo paese, alla nuova lingua e al nuovo calcio va molto bene". Dopo qualche problema iniziale, anche la difesa della Roma sembra aver imboccato la strada giusta: "Ultimamente stiamo facendo bene in difesa, ma non è merito dei singoli. E' tutta la squadra ad essere più unita. Dobbiamo sempre stare insieme in tutti gli aspetti, in attacco e in difesa ed essere sempre compatti ".

L'ex Tottenham non è d'accordo con Szczesny che dopo la sconfitta con la Juventus ha parlato di problema di mentalità: "Contro la Juventus abbiamo giocato molto bene. Non cambia niente, dobbiamo continuare così, il campionato è lungo, stiamo facendo bene. Mancano tante partite, dipende solo da noi. Non siamo inferiori a nessuno. Non credo ad un problema di mentalità, nelle ultime 10-15 partite abbiamo imparato tanto in questo senso. Le partite importanti contro Inter, Milan, Napoli, Lazio le abbiamo vinto grazie alla personalità. Dobbiamo continuare così, andare un passo avanti e dipende solo da noi".

