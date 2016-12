Calciomercato Milan, sfida alla Roma per un attaccante

28/12/2016 16:55

CALCIOMERCATO MILAN ROMA BORINI / Sfida tutta italiana per Fabio Borini: l'attaccante del Sunderland, a rete contro il Manchester United, è finito nel mirino di Milan e Roma. Lo riferisce 'Sky Sport' secondo cui entrambe le società avrebbero già avviato dei contatti per sondare la possibilità di riportare in Italia il calciatore. Borini piace sia a Montella che a Spalletti ma c'è da superare la resistenza del Sunderland: Milan e Roma, infatti, lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, una formula che non piace al club inglese. Le parti sono al lavoro per studiare la fattibilità dell'operazione che potrebbe anche essere rimandata a giugno.

B.D.S.