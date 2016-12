Iffhs, miglior allenatore 2016: trionfano Santos e Simeone. Ranieri sul podio

Maurizio Russo

28/12/2016 16:41

MIGLIOR ALLENATORE 2016 / L'Iffhs, l'Istituto di Storia e Statistica del Calcio, ha stilato le classifiche dei migliori allenatori del 2016. Entrambi i premi finiscono all'estero. Nella categoria Nazionali prevale Fernando Santos, commisario tecnico capace di portare il Portogallo per la prima volta nella storia sul tetto d'Europa aggiudicandosi la finale di Euro 2016 contro la Francia. Sul podio anche lo svedese Lagerbeck della sorpresa Islanda ed il tedesco Löw, mentre Conte si assesta in sesta posizione. Per quanto riguarda la categoria Club, invece, a sorpresa la spunta Diego Pablo Simeone nonostante la finale persa dal suo Atletico Madrid contro i cugini del Real di Zidane (secondo). Medaglia di bronzo per il 'nostro' Ranieri con il miracolo Leicester, mentre la Serie A è rappresentata dal solo Allegri nono con la Juventus. Tutti, o quasi, allenatori molto chiacchierati anche in chiave calciomercato. Ecco le classifiche:

1 – Fernando Santos (Portogallo) 199 punti

2 – Lars Lagerbeck (Islanda) 71

3 – Joachim Löw (Germania) 62

4 – Chris Coleman (Galles) 61

5 – Didier Deschamps (Francia) 52

6 – Antonio Conte (Italia) 17

7 – Ante Cacic (Croazia) 8

8 – Marc Wilmots (Belgio) 3

8 – Tite (Brasile) 3

10- Bernd Storck (Ungheria) 1

10- Ange Postecoglu (Australia) 1

10- Adam Nawalka (Polonia) 1

1 – Diego Simeone (Atletico Madrid) 113 punti

2 – Zinedine Zidane (Real Madrid) 108

3 – Claudio Ranieri (Leicester) 86

4 – Josep Guardiola (Bayern Monaco/Manchester City) 62

5 – Unai Emery (Siviglia/PSG) 38

6 – Luis Enrique (Barcellona) 24

7 – Jürgen Klopp (Liverpool) 16

8 – Mauricio Pochettino (Tottenham) 15

9 – Massimiliano Allegri (Juventus) 6

10 – Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5

11 – Arsène Wenger (Arsenal) 4

12 – Leonardo Jardim (Monaco) 3

12 – Olivier Blanc (PSG) 3