Calciomercato Estudiantes, UFFICIALE: Veron di nuovo in campo a 41 anni!

28/12/2016 16:27

CALCIOMERCATO ESTUDIANTES VERON - Da questa mattina, Juan Sebastian Veron è ufficialmente il secondo rinforzo sul calciomercato, per il prossimo anno, dell'Estudiantes de la Plata, allenato dal tecnico argentino Nelson Vivas. A renderlo noto, è stato lo stesso club sudamericano, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, accompagnato da una foto del giocatore intento a firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi 18 mesi.

Lo stesso Veron, aveva annunciato il clamoroso ritorno un paio di settimane fa: "A tutti i tifosi dell'Estudiantes, torno a vestire i colori che tanto amiamo. Appuntamento contro il Bayer Leverkusen in occasione della Florida Cup".

'La Brujita' ('La streghetta') - alla bellezza di ben 41 anni, compiuti lo scorso 9 marzo - torna quindi in campo proprio con la società della sua città Natale, che lo ha visto muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio: nel lontano 1993, Veron, iniziò infatti la sua splendida carriera proprio dalle giovanili de 'Los Pincharratas' (Letteralmente, 'i pugnalatori di topi'). Sarà lui, nonostante la carta d'intentità, il grande colpo del calciomercato argentino della Primera Division?

Calciomercato Estudiantes, Veron 'cancella' il ritiro: a 41 anni di nuovo leader del centrocampo

In Italia, Veron ha vestito le casacche di Sampdoria, Parma, Lazio ed Inter. Il maggior numero di presenze, 'La Strega' le ha collezionate con i biancocelesti: ben 72 tra campionato e Coppe. Una carriera davvero di primissimo livello la sua, così come testimoniato anche dal considerevole Palmares, che annovera - tra i tantissimi trofei - ben due campionati italiani (nel 2000 con la Lazio e nel 2006 con l'Inter), 1 campionato inglese (nel 2003 col Manchester United), 2 campionati argentini, 1 Coppa UEFA (nel 1999 col Parma), 1 Supercoppa UEFA (sempre 1999 ma con la Lazio) e 1 Coppa Libertadores (2009). Con la Nazionale argentina ha disputato 3 Mondiali (1998, 2002 e 2010) e la Coppa America 2007. E se questo non bastasse a palesare la grandezza dell'atleta, nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé all'interno del FIFA 100, la speciale classifica che include i più forti giocatori - viventi al momento della stesura della lista - della storia del calcio.

F.S.