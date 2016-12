Calciomercato Juventus, Iniesta annuncia il suo futuro

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

CALCIOMERCATO JUVENTUS INIESTA / Negli ultimi giorni è venuto a galla il nome di Andrés Iniesta per il calciomercato Juventus: il centrocampista del Barcellona è in scadenza di contratto nel 2018 e le news di calciomercato parlano di un rinnovo che tarda ad arrivare. Il calciaitore però non ha dubbi su quale sarà la squadra nella quale chiuderà la carriera: "Spero di farlo nel Barcellona - le sue parole al portale del club blaugrana - . Quando si inizia, tutto è nuovo e non si sa mai cosa sta per accadere. Poi le cose si sono sviluppate e ora ho la speranza di chiudere la carriera qui. Ho avuto l'obiettivo di essere un campione nel Barça quando sono arrivato e fino a quando non l'ho fatto non ero soddisfatto. Ci sono stati momenti difficili, quando ero felice di giocare 10 minuti qui piuttosto che più tempo in un'altra squadra: questo mi ha permesso di raggiungere altri traguardi. Vorrei restare nel Barcellona anche a fine carriera, ma si vedrà in futuro. Non sono in grado di dire che voglio essere una cosa o un'altra in questo momento, ma vorrei rimanere al Barça: al momento parliamo di una cosa ancora lontana..."

Calciomercato Juventus, Iniesta e la voglia di Barça

Iniesta torna dietro alla sua infanzia e all'arrivo alla Masia: "Personalmente, è stato molto difficile separarmi dalla mia famiglia a una così giovane età. Dover lasciare loro era molto difficile ed è stato uno dei giorni peggiori che ho vissuto, ma la crescita che si ha venendo qui è impareggiabile. Il giorno ho debuttato in prima squadra è la più importante per me, perché dopo anni ho avuto la possibilità di realizzare il mio sogno".