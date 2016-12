SONDAGGIO CM.IT - Allegri, la Premier League ti attende

28/12/2016 16:14

ALLEGRI PREMIER LEAGUE / In Inghilterra spopola l'Italian style. Se lo scorso anno Claudio Ranieri fece la storia portando al titolo il Leicester costruito per non retrocedere, nella stagione in corso è Antonio Conte che si guadagna i titoli dei tabloid britannici con i record del suo Chelsea. E magari presto un altro tecnico italiano si imporrà in Premier League. In particolare Massimiliano Allegri: secondo la maggioranza (45%) dei follower della pagina Twitter di Calciomercato.it, l'allenatore della Juventus è quello che avrebbe più possibilità di sfondare Oltre Manica. Seguono a distanza il milanista Montella (23%), il napoletano Sarri (19%) ed il romanista Spalletti (13%).

M.R.