Calciomercato, UFFICIALE: Cavenaghi annuncia il ritiro

CALCIOMERCATO RITIRO CAVENAGHI - Lo scorso 3 aprile, Fernando Cavenaghi, aveva interrotto anticipatamente il suo accordo con l'APOEL Nicosia (che sarebbe scaduto nel giugno del 2017), in seguito ad un intervento al ginocchio cui era stato costretto a sottoporsi. Ora, il 33enne attaccante argentino, ha maturato la decisione di dire addio al calcio giocato: "Sono realmente felice e orgoglioso di aver realizzato il sogno che avevo da ragazzo di diventare un calciatore", ha spiegato Cavenaghi in una nota pubblciata sul sito del River Plate, sua storica ex squadra.

Ad ottobre, come Calciomercato.it vi aveva raccontato, Cavenaghi era finito nel mirino di Pescara e Palermo.

