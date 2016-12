29/12/2016 02:04

REAL MADRID AARON / L'Espanyol vuole blindarlo, ma non sarà facile: su Aaron Caricol, 19enne terzino sinistro, è piombato il Real Madrid. Come riferisce 'El Periodico de Catalunya', i blancos avrebbero messo sotto osservazione il talento del club catalano: l'assalto ad Aaron si sposerebbe alla perfezione della strategia adottata dal Real di putnare sui migliori giovani spagnoli in circolazione.

B.D.S.