Calciomercato, Roma-Jesé: il Las Palmas non molla la presa

29/12/2016 03:17

CALCIOMERCATO ROMA JESE' - Il futuro di Jesé Rodriguez appare sempre più lontano dal Paris Saint-Germain, visto il poco spazio che gli ha concesso il tecnico Unai Emery in questa prima parte di stagione. L'ex Real Madrid, accostato anche alla Roma come sostituto di Salah (in partenza per la Coppa d'Africa), potrebbe fare ritorno in patria visto il forte interesse del Las Palmas di Kevin-Prince Boateng. A conferma sono arrivate le parole del presidente del club canario, Miguel Angel Ramirez: "Lui vuole venire a giocare qui (il 23enne attaccante è nativo di Las Palmas, ndr), però ha un salario adatto al suo livello che noi non ci possiamo permettere. Ci sono club importanti in Europa disposti a pagare il suo ingaggio. Questo per noi è uno svantaggio, ma attendiamo".

A.L.