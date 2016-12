Calciomercato Inter, Everton pronto per il colpo Schneiderlin

29/12/2016 02:25

CALCIOMERCATO INTER - Quello di Morgan Schneiderlin è uno dei nomi più caldi in vista dell'imminente riapertura del calciomercato a gennaio. In uscita dal Manchester United, come confermato dallo stesso manager dei 'Red Devils', Josè Mourinho - il 27enne centrocampista francese, è seguito da numerosi club italiani ed inglesi.

Tra i nostrani, non è un segreto che la società più interessata sia l'Inter: i nerazzurri sono infatti alla ricerca di rinforzi per la mediana. In passato però, anche Milan e Juventus sono state accostate al giocatore. Tra le formazioni britanniche, invece, ci sono il Leicester City di Ranieri e - soprattutto - l'Everton di 'Rambo' Koeman. Il tecnico olandese è un grande estimatore del ragazzo, avendolo oltretutto allenato ai tempi del Southampton. Secondo quanto sostenuto dall'edizione odierna del tabloid 'Mirror', i 'Toffees' sarebbero pronti a lanciare l'offensiva mettendo sul piatto 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

F.S.