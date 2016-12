VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT - Il telegiornale pomeridiano del 28 dicembre

28/12/2016 15:20

ULTIME CM.IT TELEGIORNALE / Torna l'appuntamento quotidiano con le ultime news di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle notizie che arrivano dal mondo del calciomercato. Dai possibili ritorni in Italia di Sirigu e Thiago Motta al rinnovo di Bonaventura con il Milan passando per il possibile approdo in Serie A di Wenger tra i candidati al dopo Allegri per la Juventus.

GUARDA IL VIDEO!

B.D.S.