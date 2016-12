Calciomercato Inter, Zenga rinuncia al sogno

28/12/2016 15:06

CALCIOMERCATO INTER ZENGA / Tra Walter Zenga e l'Inter non c'è nessuna possibilità di riabbracciarsi: è lo stesso 'Uomo Ragno' a chiudere definitivamente la porta ad un suo ritorno in nerazzurro. L'ex portiere intervistato da 'Sky Sport 24' ha spiegato: "Non c'è mai stata possibilità di un mio passaggio all'Inter. Ho parlato di Sampdoria come punto di arrivo perché sapevo che l'Inter non avrebbe fatto più parte della mia vita. Non ne farà parte neanche in futuro, al 100%".

Zenga ha parlato anche della sua breve avventura alla Sampdoria: "C'era alcune situazione che era difficile da gestire. Poi Ferrero era presidente da poco tempo. Ora invece ha difeso il progetto di Giampaolo e le cose stanno andando bene".

B.D.S.