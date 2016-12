Latina, è UFFICIALE il cambio di proprietà

28/12/2016 14:46

LATINA UFFICIALE CESSIONE CLUB - Il Latina passa di mano. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club pontino, è stato reso noto il passaggio di proprietà: "L'US Latina Calcio rende noto che, in data odierna, è avvenuta la cessione dell'intero pacchetto azionario dalla vecchia proprietà in favore di nuovi soggetti che, nei prossimi giorni, provvederanno alla propria presentazione ufficiale con apposita conferenza, durante la quale sarà comunicato tutto ciò che concerne nuova proprietà e cariche dirigenziali". Il Latina è attualmente al sedicesimo posto in classfica nel campionato di serie B con 22 punti, solo uno in più sulla zona retrocessione.

A.L.