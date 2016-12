Calciomercato Juventus, Valencia-Hernanes: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/12/2016 14:09

CALCIOMERCATO JUVE HERNANES VALENCIA - La Juventus si rinforza a centrocampo. L'affare Tomas Rincon, in prestito oneroso con obbligo di riscatto, sembra vicino alla conclusione, con buona pace della Roma che per prima aveva messo gli occhi sul mediano del Genoa. Ma il 28enne di San Cristobal non dovrebbe essere il solo innesto per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri in chiave calciomercato Juventus nella zona nevralgica del campo: si parla con sempre maggiore insistenza di Axel Witsel dello Zenit, ad un passo dall'approdo in Italia già nella scorsa estate. Operazioni da fare per colmare le assenze di Lemina e Asamoah, in partenza per la Coppa d'Africa. Chi, invece, è sulla lista dei partenti è Hernanes che, dopo la disfatta col Genoa in campionato, non si è più visto in campo.

Calciomercato Juventus, le ultime su Hernanes-Valencia

Per il 31enne brasiliano è arrivato l'interessamento della Major League Soccer, in particolare dei Los Angeles Galaxy. Ma l'ex Inter e Lazio è stato accostato anche al Valencia di Cesare Prandelli, alla ricerca di calciatori d'esperienza per risollevare le sorti della sua squadra. Una trattativa però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, di difficile realizzazione, almeno allo stato attuale con il polivalente calciatore che potrebbe fare il percorso inverso di Rincon e approdare alla corte di Juric, un affare che già nel mercato estivo sarebbe potuto andare in porto.